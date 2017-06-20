Dolu Bayburt'u beyaza bürüdü

Bayburt'ta 1 saat boyunca etkili olan dolu, kent merkezini beyaza bürüdü.

Bayburt'ta 1 saat boyunca etkili olan dolu, kent merkezini beyaza bürüdü.

Bayburt'ta etkili olan yağmur yağışının ardından yaklaşık 1 saat boyunca fındık büyüklüğünde aralıklarla yağan dolu kent merkezini beyaza bürüdü. Meyve ağaçlarına ve bahçelere zarar veren dolu suyu nedeniyle cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

