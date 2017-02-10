10.02.2017 23:59 Dolmuş şoföründen örnek davranış

Giresun'da geçimini günlük 70 lira yevmiye ile dolmuş şoförlüğünden sağlayan 1 buçuk yıllık evli Şevki Özdemir, çalıştığı durakta bir başka arkadaşının aracında yolculuk yaparken bulduğu yüklü miktarda parayı emniyete teslim etti. Giresun'da geçimini günlük 70 lira yevmiye ile dolmuş şoförlüğünden sağlayan 1 buçuk yıllık evli Şevki Özdemir, çalıştığı durakta bir başka arkadaşının aracında yolculuk yaparken bulduğu yüklü miktarda parayı emniyete teslim etti.

İnsanlık ölmemiş dedirten davranışı ile taktir toplayan Şevki Özdemir, bulduğu parayı 2 gün boyunca durakta muhafaza ederek sahibini bekledi. 2 günlük sürede para için herhangi bir müracaat olmayınca arkadaşları ile Çınarlar Polis Merkezine gelen Özdemir, burada İl Emniyet Müdür Uğur Öztürk'e bulduğu parayı teslim etti. Dolmuş şoförünün helal kazanç uğruna bulduğu paraya elini sürmeden emniyete getirmesinin onurlu bir davranış olduğunu belirten Emniyet Müdürü Öztürk, "İlimizde toplu taşımada çalışan kardeşimizin aracın içerisinde unutulmuş olarak bulduğu parayı emniyet birimlerine teslim etmek üzere getirdi. Şevki kardeşimiz durağın personeliyken ayrı bir minibüste yolculuk yaptığı esnada parayı bulmuş ve doğru bir hareket olarak emniyet birimlerine getirip teslim etti. Biz burada şunu gördük, Anadolu insanının helal kazanç uğruna yapmış olduğu bir çalışmanın bir tezahürü. Akşama kadar dolmuşta direksiyon sallayarak aldığı yevmiyeyi helalinden evine götürmek için uğraşan arkadaşımız, bulduğu paraya hiçbir şekilde el sürmeden emniyet teşkilatına teslim ediyor. Ben kendisini tebrik ediyorum" dedi.

Günlük 70 lira yevmiyeye saatlerce direksiyon sallayan Şevki Özdemir ise, "Kendim durak personeliyim, hastaneye gitmek üzere arkadaşımın dolmuşuna bindi. Şoför koltuğunun arkasında ilk önce çöp sandığım poşet gördüm. Çöp diye alıp atmak üzereyken içinde bir zarf olduğunu fark ettim ve zarfın için açıp baktık ki bir miktar para vardı. Sahibi gelir diye durağa teslim ettik parayı ama sahibi gelmeyince parayı Emniyet Müdürlüğüne teslim etmeyi uygun gördük" ifadelerini kullandı.

Emniyet Müdürü Öztürk, davranışından ötürü Özdemir'e ay yıldızlı rozet taktı.

(Resul Yanbul /İHA)

