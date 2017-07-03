Dolmabahçe-Piyalepaşa Tüneli bakıma alınıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dolmabahçe-Piyalepaşa Tüneli'nin bakım ve onarıma alınacağını duyurdu. Bu gece başlayacak olan ve 5 günde tamamlanması beklenen çalışmalarda alt geçit, 2 gece boyunca 24.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı kalacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Dolmabahçe-Piyalepaşa Tüneli'nin bakım ve onarıma alınacağını duyurdu. Bu gece başlayacak olan ve 5 günde tamamlanması beklenen çalışmalarda alt geçit, 2 gece boyunca 24.00 ile 06.00 saatleri arasında trafiğe kapalı kalacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Vodafone Arena yakınında gerçekleştirilen terör saldırısında kısmi olarak zarar gören Dolmabahçe-Piyalepaşa Tüneli'nde bakım onarım çalışmalarının yapılacağını duyurdu. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, terör saldırısında zarar gören tünelin kirişlerinin değiştirileceği kaydedildi. 5 gün sürecek bakım ve onarım nedeniyle trafiğin Gazhane Caddesi çıkışında tek şerit olarak yönlendirileceği belirtilen açıklamada, "Dolmabahçe-Piyalepaşa Tüneli, Dolmabahçe çıkışı Gazhane Caddesi, Gümüşsuyu ve İnönü Caddelerinin kesişiminde bakım ve onarım çalışmaları yapılacak. Terör saldırısında hasar gören kirişler İBB ekipleri tarafından değiştirilecektir. Çalışmalar süresince Gazhane Caddesi çıkışı tek şerit olarak hizmet verecek. Çalışmaların 5 günde tamamlanması planlanmaktadır" denildi.

Bakım ve onarım çalışmalarının bu gece saat 24.00'te başlayacağı aktarılan açıklamada, "Çalışmaların başlayacağı 03.07. 2017 günü 24.00-06.00 saatleri arasında tünel çıkışı trafik Taksim'e yönlendirilerek, onarım yapılacak. Alt geçit, 2 gece 24.00 ile 06.00 arası trafiği kapalı kalacaktır" ifadelerine yer verildi.

