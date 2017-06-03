Dolmabahçe'de kutlamalar başladı

Şampiyon Beşiktaş, kutlamalara Dolmabahçe'de devam ediyor.

Şampiyon Beşiktaş, kutlamalara Dolmabahçe'de devam ediyor.

Öğle saatlerinde başlayan siyah-beyazlı takımın kutlaması boğaz turunun ardından stadın dışında devam ediyor.

Vodafone Arena kale arkasında müzenin üst kısmında kurulan platformda Beşiktaşlı futbolcular taraftarı selamlayacaklar. İlk olarak 1 saate yakın süren tekne turunun ardından futbolcular üstü açık otobüste stada ilerlediler. Burada siyah-beyazlı taraftarlar takımlarına coşkulu bir karşılama yaptı. Yaklaşık 50 bine yakın taraftar ardından platforma çıkan futbolculara tezahüratlarda bulundu. Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamaları stadın dışında tamamlandıktan sonra Osmanlıspor ile saat 17.00'de oynanacak maçın ardından kupa töreni ile devam edecek.

(Doğan Gündoğdu - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)