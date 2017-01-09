09.01.2017 12:00 Dolarda yani rekor

Dolar, TL karşısında üst üste rekorlar kırıyor. Güne rekorla başlayan parite, sanayi üretim verisi açıklanmasıyla rekor tazeledi. Dolar, TL karşısında üst üste rekorlar kırıyor. Güne rekorla başlayan parite, sanayi üretim verisi açıklanmasıyla rekor tazeledi.

Güne 2,6580 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, rekor kırmasının ardından açıklanan sanayi üretimi endeksi ile yönünü yukarı çevirerek üst üste rekorlar kırdı. Kurun son rekoru 3,7025 oldu. Dolar, TL karşısında şu sıralarda rekora yakın seviye olan 3,70 seviyesinden işlem görüyor.



