Dolar yılın en düşük seviyesinde

Dolar, TL karşısında yılın en düşük seviyesine geriledi.
Dolar, TL karşısında yılın en düşük seviyesine geriledi. Güne TL karşısında 3,5320 seviyesinden başlayan dolar, ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamamasının ardından 3,5137 ile yılın en düşük düzeyine geriledi. Kur, şu sıralarda 3,5180 seviyesinden işlem görüyor.
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