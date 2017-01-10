Dolar ve euroda yeni zirve (10 Ocak dolar fiyatları)

Dolar ve euro rekorlar kırmaya devam ediyor. Dün 3,7440 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, bugün de yükselişini sürdürüyor. Dolar 3,7830 ile yeni tarihi zirveye çıktı.

EURO İLK KEZ 4 LİRA

Euro da rekor tazeledi. Euro ilk kez 4 lirayı aşarak tüm zamanların en yükseğini gördü. Euro gün içinde 4,0105 seviyesine kadar yükseldi.

Teknik açıdan dolar/TL'de 3,80 seviyesinin psikolojik direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, olası düşüşlerde ise 3,7250 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirtiyor.

TL 10 GÜNDE YÜZDE 7 ERİDİ

Doların lira karşısındaki değer kazancı yılbaşından bu yana yüzde 7'yi aştı. Liranın euro karşısındaki kaybı yüzde 8'e yaklaştı.

KUR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolardaki global güçlenme dolar/TL'de de yukselişi tetikliyor. Doların belli başlı altı para birimi karşısındaki değerini ortaya koyan dolar endeksi 14 yılın zirvesinden geriledi. Geçen hafta 103,82'ye kadar çıkan endeks 101 seviyesine gevşedi.

Merkez Bankası'nın TL'nin sert değer kayıplarına karşın faiz adımlarını kullanmaktan çekinebileceği endişesi doları baskılıyor.

Türkiye'ye tek yatırım yapılabilir notu veren Fitch'in 27 Ocak'taki değerlendirme tarihinin yaklaşması ile siyasi ve jeopolitik gelişmeler öne çıkıyor.

ALTIN REKOR KIRIYOR



Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatları rekor kırıyor. Bugün Kapalıçarşı'da gram 1.58% artışla 143,29 liradan işlem görürken, çeyrek altın 2,88% yükselişle 231,13 liraya ulaştı.



KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI



Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlayarak 139 liranın üzerine çıktı. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 228, Cumhuriyet altını 932 liradan satılıyor.