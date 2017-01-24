Dolar ve euro karar öncesi sert düştü

Dolar ve euro, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde TL karşısında düşmeye devam ediyor. Şu sıralarda dolar, 3,73, euro ise 4,01 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar ve euro, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde TL karşısında düşmeye devam ediyor. Şu sıralarda dolar, 3,73, euro ise 4,01 seviyesinden işlem görüyor. Dolar ve euro, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikaları Kurulu (PPK) aylık olağan toplantısı kararı öncesinde düştü. TL karşısında güne, serbest piyasada 3,7680 ile başlayan dolar, 3,73 düzeyine kadar geriledi. Güne 4,05'ten başlayan euro ise TL karşısında 4,01 seviyesine indi. Piyasalar, PPK toplantısından çıkacak karara odaklanmış durumda.
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