Dolar ve euro güne nasıl başladı ?

Serbest piyasada dolar 3,5820 liradan, euro ise 3,9830 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,5820 liradan, euro ise 3,9830 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,58 liradan alınan dolar 3,5820 liradan, 3,9810 liradan alınan euro ise 3,9830 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5750 liradan, euro ise 3,9910 liradan satıldı.
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