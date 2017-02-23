Dolar/TL 3,60'ın altına geriledi

Dolar dün güne 3.62 seviyesiyle başladıktan sonra 6 Ocak'tan beri ilk kez en düşük seviyesi olan 3.5980 seviyesini gördü. Fed'in akşam saatlerinde açıkladığı ocak ayı tutanaklarıyla dolar 3.5935 seviyesinden 3.5786 seviyesine geriledi.

Küresel piyasalarda azalan dolar talebi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) hamleleri ile şubat ayı başından bu yana düşüş trendinde hareket eden dolar/TL, analistlerin önemli destek olarak nitelendirdikleri 3,60'ın altına düştü.

Dolar/TL bugün 3.5774 seviyesinden işlem görüyor.

EURO 3.7759'E İNDİ

Aynı dakikalarda euro/TL de azalarak 3.7759'a indi.