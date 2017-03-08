Dolar kuru birden coştu (Dolar kaç TL 8 Mart 2017)

Dolar kuru bugün son dakika gelişmeleriyle güne başladı. Sabah saatlerinde 3.67 liradan güne başlayan dolar/TL Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarla hareketlendi. Dolar 3.71 lira seviyesine kadar yükseldi. Euro ise 3.91 lirayı gördü.

Merkez Bankası'nın sıkı duruşunu sürdürmesi ve gelişmekte olan piyasalardaki iyimser havanın etkisiyle düşüşte olan dolar/TL yeniden hareketlendi.

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 3,7330 seviyesinin direnç, 3,6540 seviyesinin destek konumuna geldiğini belirtiyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN DOLAR AÇIKLAMASI

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, "Döviz piyasasında gözlenen oynaklığın fiyatlama davranışı üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla atılan adımlar büyük ölçüde amacına ulaşmıştır" mesajı verdi. Çetinkaya, gerekirse ilave parasal sıkılaştırma yapılabileceğini belirtti.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Fed'in haftaya çarşamba açıklanacak kararında faiz artışına gidilmesi bekleniyor. 16 Mart'ta da Merkez Bankası toplanacak. Piyasalar bu cuma açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisini de yakından takip edecek.

FED FAİZ ARTTIRIRSA NE OLUR?

Öte yandan, piyasalar FED faiz arttırımı yaparsa dolar ne olur sorusunun yanıtını arıyor. Yanıt Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli'den geldi. Canikli, Fed'in Mart ayında olası bir faiz artırımına gitmesinin piyasalar üzerinde baskı oluşturmayacağını belirtti.

Türkiye'nin büyüme verisinin kredi derecelendirme kuruluşlarının tahminlerinin üzerinde olacağını ifade eden Canikli, piyasaların Fed'in Mart ayında gidebileceği olası bir Mart faiz artırımını halihazırda fiyatlanmış olduğunun altını çizdi. Canikli, Türkiye için yüksek volatilite döneminin geride kaldığını belirtti.



