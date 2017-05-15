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Dolar haftaya nasıl başladı ?
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Dolar haftaya nasıl başladı ?

Serbest piyasada dolar 3,5650 liradan, euro ise 3,8980 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5650 liradan, euro ise 3,8980 liradan haftaya başladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5630 liradan alınan dolar 3,5650 liradan, 3,8960 liradan alınan euro ise 3,8980 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5720 liradan, euro ise 3,8980 liradan satıldı.

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