Dolar güne nasıl başladı ?

Serbest piyasada dolar 3,5460 liradan, euro ise 3,8990 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,5460 liradan, euro ise 3,8990 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5440 liradan alınan dolar 3,5460 liradan, 3,8970 liradan alınan euro ise 3,8990 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5540 liradan, euro ise 3,9010 liradan satıldı.
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