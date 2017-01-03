03.01.2017 13:16 Dolar'da yeni rekor 3,60 oldu

Dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gelen yükselişle TL karşısında rekor tazeledi. Dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gelen yükselişle TL karşısında rekor tazeledi.



Güne 3,5380 seviyesinden başlayan dolar, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından kademeli yükselişini sürdürerek rekor kırdı. Beklentinin üzerinde gelen enflasyon ve doların küresel değer kazancıyla dolar/TL 3,60'yı görerek rekor kırdı. Kur şu sıralarda 3,5920 seviyesinden işlem görüyor. Dolar, TL karşısındaki son rekorunu 3.5935 ile 2 Aralık 2016 tarihinde kırmıştı.



Güne 3,70 seviyesinden başlayan euro/TL paritesi ise kademeli olarak yükselerek 3.74 seviyesini aştı.

