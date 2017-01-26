Dolar 3,86'yı aştı

Dolar, TL karşısında 3,86'nın üzerine çıktı.

Dolar, TL karşısında 3,86'nın üzerine çıktı.

Güne 3,8330 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, Cuma günü açıklanması beklenen olumsuz Fitch değerlendirmesi ile gerilerek 3,86'yı aştı. Dolar/TL paritesi kademeli yükselişle 3.8665 seviyesine kadar çıkmasının ardından şu suralarda 3,8560 seviyesinden işlem görüyor.

Güne 4.1250 seviyesinden başlayan euro/TL ise öğlen saatlerinde 4,1550 seviyesine kadar yükseldi. Kur şu sıralarda 4,1420 seviyesinden işlem görüyor.

