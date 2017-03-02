Dolar 3,70 sınırında

Dolar, TL karşısında FED'in faiz arttıracağı beklentisiyle 3,70 sınırına dayandı.
Dolar, TL karşısında FED'in faiz arttıracağı beklentisiyle 3,70 sınırına dayandı. Güne 3,6570 seviyesinden başlayan dolar/TL, ABD Merkez Bankasının (FED) Mert ayında faiz arttıracağı beklentisi ile 3,69'u aştı. Doların küresel kazancı ile yükselişe geçen dolar/TL 3,6990 seviyesine kadar yükselerek 3,70 sınırına dayandı. Kur şu sıralarda 3,6970 seviyesinden işlem görüyor.
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