Dolar 3,70 sınırında

Dolar, TL karşısında FED'in faiz arttıracağı beklentisiyle 3,70 sınırına dayandı.

Dolar, TL karşısında FED'in faiz arttıracağı beklentisiyle 3,70 sınırına dayandı.

Güne 3,6570 seviyesinden başlayan dolar/TL, ABD Merkez Bankasının (FED) Mert ayında faiz arttıracağı beklentisi ile 3,69'u aştı. Doların küresel kazancı ile yükselişe geçen dolar/TL 3,6990 seviyesine kadar yükselerek 3,70 sınırına dayandı. Kur şu sıralarda 3,6970 seviyesinden işlem görüyor.

