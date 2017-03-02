Dolar 3,70'i aştı

Dolar, TL karşısında gün içi sürdürdüğü yükselişle 3,70'i aştı.
Dolar, TL karşısında gün içi sürdürdüğü yükselişle 3,70'i aştı. ABD Merkez Bankası'nın (FED) Mart ayında faiz arttıracağı beklentisiyle gün içinde artış gösteren dolar, TL karşısında 3,70'i aştı. Dolar/TL paritesi şu sıralarda 3,7060 seviyesinde işlem görüyor. Dolar, güne TL karşısında 3,6670 düzeyinden başlamıştı.
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