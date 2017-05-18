Dolar 3,64'ün üzerine çıktı

Dolar, TL karşısında 3,64 seviyesini test etti. Güne 3,5970 seviyesinden başlayan dolar/TL paritesi, doların gelişmekte olan para birimlerine karşı yükselişinin etkisiyle 3,64 seviyesine kadar çıktı. GÜn içinde en yüksek 3,6405 seviyesini gören kur, şu sıralarda 3,6325 seviyesinden işlem görüyor.
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