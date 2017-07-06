Dolar 3,63'ü aştı

Dolar, TL karşısında 3,63'ün üzerine çıktı. Güne 3,6070 seviyesinden başlayan dolar/TL, yukarı yönlü yükselişini sürdürerek 3,63'ü aştı. En yüksek 3,6398'e kadar yükselen kur, şu sıralarda 3,6270 seviyesinden işlem görüyor. Güne 4,09 seviyesinden başlayan euro da yükselişini sürdürerek 4.12'yi aştı. Kur şu sıralarda 4,1215 seviyesinde.
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