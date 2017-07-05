Dolar 3,58'in üzerinde

Dolar, TL karşısında yükselişe geçerek 3,58'in üzerine çıktı.
Dolar, TL karşısında yükselişe geçerek 3,58'in üzerine çıktı. Güne TL karşısında 3,55 seviyesinden başlayan dolar, yükselişe geçti. Dolar/TL paritesi 3,58'in üzerinde seyrediyor. Kur, şu sıralarda 3,5840 düzeyinden işlem görüyor.
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