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Dolar 3,51 seviyesine geriledi
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Dolar 3,51 seviyesine geriledi

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentileri karşılamamasının ardından dolar/TL 3,5137 ile 27 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine geriledi

ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin mayısta 138 bin artarak, 182 bin olan beklentilerin oldukça altında kalması, küresel piyasalarda doların diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybetmesine neden olurken, dolar/TL de buna paralel 3,5137 ile 27 Aralık 2016 tarihinden bu yana en düşük seviyesine indi.

ABD verilerinin öncesinde 3,53'ün üzerinde yatay seyreden dolar/TL, veri sonrası sert bir şekilde düşüşe geçti. Dolar/TL saat 15.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 3,5160 seviyelerinde dengelenirken, avro/dolar paritesindeki yükselişin etkisiyle avro/TL yüzde 0,3 değer kazanarak 3,9675'e çıktı.

Avro/dolar paritesi, uluslararası piyasada önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kazancıyla 9 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1,1282'yi gördü.

Analistler, beklentilerin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırım sürecinde öngörülenden daha yavaş adım atacağı beklentilerini kuvvetlendirdiğini, bunun da doların değer kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.

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Kurun 3,52'nin altına gerilemesi durumunda ise düşüşün hızlanabileceği ve 3,50'nin gündeme geleceği konuşuluyor. Kısa vadede yönü belirleyecek olan en kritik gelişme Fed'in haziran toplantısı.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENTİNİN ALTINDA

ABD'de tarım dışı istihdam mayıs ayında 132 bin arttı. İşsizlik oranı ise yüzdde 4.3 oldu. Beklenti yüzde 4,4'te kalmasıydı.

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