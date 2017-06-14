Dolar 3,50'nin altına geriledi

Dolar, TL karşısında 3,50'nin altına indi. Güne TL karşısında 3,5160 seviyesinden başlayan dolar, ABD Merkez Bankası FED'in bugün açıklayacağı faiz karar öncesinde düşüşe geçti. Parite, 3,50 seviyesinin altına geriledi. Kur, şu sıralarda 3,4945 düzeyinde işlem görüyor.
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