17.01.2017 14:03 Dolandırıcıyı kaçarken unuttuğu cep telefonu ele verdi

Adana'da 25 bin liralık turşu, 115 bin liralık profil demir alıp yerine götürmediği ileri sürülen sahte nakliyeci 3 kişiden biri, polisten kaçarken otomobilde unuttuğu cep telefonundan yakalandı. Adana'da 25 bin liralık turşu, 115 bin liralık profil demir alıp yerine götürmediği ileri sürülen sahte nakliyeci 3 kişiden biri, polisten kaçarken otomobilde unuttuğu cep telefonundan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Beyazevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tır kiralayan Abulbaki K. (42), Mustafa Y. (36) ve Soner G. (34) kendilerini nakliye firması sahibi gibi tanıttıkları kişilerle Adana'dan 25 bin liralık turşu, Hatay'dan ise 115 bin liralık profil demir götürmek için anlaşma yaptı.

Ancak şahıslar aldıkları ürünleri yerlerine ulaştırmayınca mal sahipleri polise şikayette bulundu. Polis yaptığı araştırmada turşu ve profil demirlerin başka adreslere indirilip satıldığı belirlendi. Polis ürünleri alıp sahiplerine teslim ederken, 3 şüpheliyi bulmak için de Adana'da geniş çaplı operasyon başlattı.

Yapılan operasyonda Abdulbaki K. ve Mustafa Y.'nin bir otomobil ile kaçtığı öğrenildi. Polis hemen otomobili takibe aldı. Seyhan ilçesinde otomobil sıkıştırılınca zanlılar yaya olarak kaçmaya başladı. Polis Mustafa Y.'yi yakalayıp emniyete götürdü. Abdulbaki K. ise olay yerinden kaçıp izini kaybettirdi. Polis otomobilde yaptığı aramada Abdulbaki K.'nin iki cep telefonu ve belgelerine ulaştı. Polis cep telefonundan Abdulbaki K.'nin ailesine ulaşıp zanlının yerini öğrenerek baskın yaptı. Beyazevler Mahallesi'nde zanlının kaldığı yere yapılan baskında zanlı apartmanın damında yakalandı. Emniyete getirilerek sorguya alınan zanlı suçlamaları kabul etmezken, polis diğer zanlı Soner G.'yi de yakalayarak Mustafa Y. ile birlikte adliyeye sevk etti. Mustafa Y. tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol ile serbest kaldı. Abdulbaki K. ise bugün adliyeye sevk edildi.

Bu arada, yankesicilik ekipleri 13 yaşındaki bir çocuğun cep telefonunu kapkaç yöntemiyle aldığı ileri sürülen S.M.'yi de adliyeye sevk etti.

(Fatih Keçe / İHA)

