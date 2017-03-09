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Dolandırıcıya inandı, küpesini, alyansını bozdurup verdi
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Dolandırıcıya inandı, küpesini, alyansını bozdurup verdi

Adana'da bir kadın, kendisini arayıp eşinin gözaltında olduğunu söyleyen sahte polislere inanıp kuyumcuya giderek kulağındaki küpesini ve alyansını bozdurup 2 bin 900 lirasını kaptırdı. Gerçekleri öğrenen kadın gözyaşlarına boğuldu.

Adana'da bir kadın, kendisini arayıp eşinin gözaltında olduğunu söyleyen sahte polislere inanıp kuyumcuya giderek kulağındaki küpesini ve alyansını bozdurup 2 bin 900 lirasını kaptırdı. Gerçekleri öğrenen kadın gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Ev hanımı Saniye İpek'i (26) cep telefonundan arayan şahıs, "Adana Emniyet Müdürlüğünden arıyorum ben Kemal komiser, bir soruşturma yürütüyoruz. Bir çete sizin eşinizin kimlik bilgilerini kullanarak kanunsuz işler yapmış, eşiniz şuanda gözaltına alındı. Biz eşinizin masum olduğunu biliyoruz ancak kimlik bilgilerini kullandıkları için gözaltına almak zorunda kaldık. Biz bu nedenle gizli bir soruşturma yürütüyoruz. Operasyonun sonunda eşinizin masum olduğunu kanıtlayacağız, gerçek suçluları da yakalayacağız" diyerek telekonferansla genç kadına eşinin sesi dinletti. Bir taraftan da dolandırıcılar telsiz sesini açınca kadın inanıp korktu. Sahte komiser telefonda kadına bu kez "Operasyonun sonuçlanması için vereceğim hesaba para yatırmanız gerekiyor, aksi taktirde kocanız cezaevine girer" dedi.
Genç kadın evde para olmadığını ancak altınlarının olduğunu söyleyince sahte komiser hemen genç kadına kuyumcuya gidip altınları bozdurup parayı da Adana Emniyet Müdürlüğünün karşısındaki PTT şubesine yatırmasını kendisini emniyet binasından izleyeceğini söyledi.

"PARMAĞINDAKİ YÜZÜKLERİ, KULAĞINDAKİ KÜPELERİ ÇIKARTIP SATTI"
Genç kadın çocuğunu da yanına alarak kuyumcuya giderken dolandırıcılar bu arada telefonu da kadına kimsenin ulaşmaması için hiç kapattırmadı. Genç kadın mahalledeki kuyumcuya gelerek burada önce parmağındaki yüzükleri ve alyansları çıkartıp verdi. Daha sonra kulağındaki küpeleri vermek isteyen kadın küpeleri bir türlü çıkaramadı. Bunun üzerine kuyumcu genç kadına yardım edip küpeleri çıkardı. Kuyumcu altınları tartıp kadına 2 bin 900 lira parayı verdi. Genç kadın kuyumcudan çocuğuyla birlikte çıktı. Bu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"KUYUMCUYA TEKRAR GELİP GÖZYAŞLARINA BOĞULDU"
Genç kadın hemen emniyet müdürlüğünün karşısındaki PTT şubesine giderek buradan verilen isme 2 bin 900 lirayı yatırdı. Genç kadın 10 dakika sonra kendisini arayan numarayı kocasını bırakıp bırakmadıklarını sormak için aradı ancak ulaşamadı. Daha sonra kocasını arayan kadın gözaltına olup olmadığını sordu. Kocası da polis olduğunu söyleyen şahıslarla telefonda konuştuğunu gözaltına alınmadığını söyleyince dolandırıldığını anladı.
Genç kadın hemen çocuğuyla birlikte tekrar kuyumcuya gelip olanları anlatarak gözyaşlarına boğuldu. Uzun süre ağlayan genç kadın daha sonra kuyumcu Emrah Baygın (36) ile birlikte PTT şubesine gitti. Genç kadın çocuğunu da kuyumcuda bıraktı.
İpek yatırdığı parayı geri alamayınca kuyumcu olayı polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, genç kadından bilgileri alıp dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Genç kadın ise kuyumcuya tekrar gidip çocuğunu alarak ifade vermek üzere emniyete gitti.
(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya/İHA)

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