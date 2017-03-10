Dolandırıcının oyununu polis bozdu

Kredi kartı işlemi sırasında pos makinesinin giriş tuşuna basmadan bir önceki satış fişiyle dolandırıcılık yapan şahıs, Niğde polisinin yaptığı çalışma arını sonucu yakalandı.

Kredi kartı işlemi sırasında pos makinesinin giriş tuşuna basmadan bir önceki satış fişiyle dolandırıcılık yapan şahıs, Niğde polisinin yaptığı çalışma arını sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Niğde'ye il dışından gelen A.E. adlı şahıs, Niğde merkezde bulunan Mezbaa Caddesi'nde bir telefoncuya girerek telefon almak istedi. 150 TL'lik telefon alacağını söyleyen zanlı A.E. aldığı telefonun parasını kredi kartı ile ödemek istedi. Kredi kartı işlemi sırasında post makinesinin giriş tuşuna basmadan bazı dolandırıcılık yöntemiyle bir önceki alışveriş yapan müşterinin satış fişinin çıktısını alarak kartından para çektirmeden alışveriş yapan A.E. telefoncudan ayrıldı.

Gün sonunda satış işlemlerini toplayan iş yeri sahibi işlemde 150 lira eksik olduğunu gördü. Olayı polis ekiplerine haber veren iş yeri sahibi polislerle birlikte kamera görüntülerini inceledi. 9 ilde kredi kartı dolandırıcılığı suçundan aranan A.E.'yi tespit eden polis ekipleri güvenlik kameraları görüntüsünden yola çıkarak geniş çaplı bir araştırma yaptı. Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro Amirliği ekipleri zanlı A.E.'nin bir araç kiralama şirketinden araç kiralayarak Mersin'e gittiğini tespit etti.

Mersin polisiyle irtibata geçen Niğde Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro amirliği ekipleri Mersin'in Toros Mahallesi'nde yolu keserek zanlı A.E'yi kiraladığı arabayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan A.E. ifadesi alınmak üzere Niğde Aşayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

A.E.'nin Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Aydın, Adıyaman, Mersin, Ordu, Balıkesir ve Kahramanmaraş illerinde de aynı yöntemi kullandığı bildirildi.

(Mücahit Bilgi/İHA)