Dolandırıcılardan pişkin cevap: 'Kolay olduğu için yapıyoruz'

Adana'da merkezli 15 ilde yapılan sahte savcı ve polis operasyonunda gözaltına alınan 38 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan bazılarının suçlamaları kabul edip, 'Kolay iş o yüzden yaptık' dediği öğrenildi.

Adana'da merkezli 15 ilde yapılan sahte savcı ve polis operasyonunda gözaltına alınan 38 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlılardan bazılarının suçlamaları kabul edip, "Kolay iş o yüzden yaptık" dediği öğrenildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, Adana Emniyet Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, telefon dolandırıcılarına yönelik 15 ilde yaklaşık 100 adrese yapılan operasyonda, vatandaşları milyonlarca lira dolandıran çete çökertilmiş, 46 kişi gözaltına alınmıştı. Şahıslardan 8'i ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken 38 kişi bir hafta boyunca sorgulandı. Bazı zanlıların sorgularında vatandaşları dolandırdığını kabul ederek "Kolay iş, başka iş yok o yüzden dolandırdık. Vatandaşları dolandırdığımız için pişmanız" dedikleri öğrenildi.

Sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere otobüsle adli tıp birimine getirilen zanlılar, adli tıpa alınırken "Hadi içeri girelim hep bizi çekiyorlar" diye basın mensuplarına tepki gösterdi. 2 zanlı kadının ise sürekli gülmesi dikkat çekti. Zanlılar sağlık kontrolünden sonra adliyeye götürüldü.

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)