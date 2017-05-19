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Dolandırıcı kaçtı çalışanlar kovaladı
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Dolandırıcı kaçtı çalışanlar kovaladı

Denizli'de, bir telefon bayiisine girerek sahte kimlikle internet üzerinden telefon almak isteyen dolandırıcı, fark edilince kaçmaya başladı. Dolandırıcıyı kovalamaya başlayan iş yeri çalışanlarının görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Denizli'de, bir telefon bayiisine girerek sahte kimlikle internet üzerinden telefon almak isteyen dolandırıcı, fark edilince kaçmaya başladı. Dolandırıcıyı kovalamaya başlayan iş yeri çalışanlarının görüntüleri saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, 18 Mayıs saat 17.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bir telefon bayisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, telefon bayisine gelen Ahmet T. (34) isimli sahte kimlikli şahıs, telefon mağazasında müdür olan Mesut Kara'ya, internet üzerinden telefon almak istediğini söyledi. Ancak o esnada dükkanın içerisinde göz gezdiren dolandırıcı, dükkanda polisin olduğunu fark edince iş yerinden dışarı çıktı. Dışarıda oyalanan sahte kimlikli dolandırıcı, polisin çıktığını görünce tekrar dükkana girerek, internet üzerinden telefon almak istediğini tekrar söyledi. Kara, işlemin yapılması için dolandırıcıdan kimlik istedi ve sisteme girdi. Ancak sisteme giren iş yeri çalışanı Mesut Kara, kimliğin sahte olduğu fark etti.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Daha önce aynı iş yerine dolandırıcıların hedefi olan iş yeri çalışanları durumu çaktırmadan dolandırıcıya, 'cihaz alacaksın ama daha önce Muğla'da isminin sorgulandığını söyleyerek, kimliğin sahte olduğunu, eşkalinin kendilerine geldiğini bildirdi. bunun üzerine paniğe kapılan dolandırıcı, hemen iş yerinden kaçmaya başlayınca, mağaza Müdürü Mesut Kara, dolandırıcının peşinden koşarak, yakalamaya çalıştı. Dolandırıcının kaçma ve çalışanların dolandırıcıyı kovalama anları saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"BEN ARKADAŞLARIMI BU DOLANDIRICI OLABİLİR DİYE UYARDIM"
Daha önce benzer olayları yaşadıklarını belirten Mağaza Müdürü Mesut Kara, dolandırıcıların internet hattı üzerinden telefon almak istediklerini ve daha sonra gerçek kimlikle gelip, para almaya çalıştıklarını öne sürdü. Kara, "Dükkana geldi ve 2-3 dakika içerisinde ortadan kayboldu. Dükkanın içinde sivil polis müşterimiz vardı. Sonradan bu müşteri nerede? Cihaz alacaktı diye arkadaşlarıma sordum. Sivil polise acaba dolandırıcı mı diye sordum. 5 dakika sonra polisler gittikten sonra dükkana geri geldi. Ben arkadaşlarımı bu dolandırıcı olabilir diye uyardım. İnternet üzerinden sistemimizden sorguladığımız zaman arkadaşlarımla burada konuştu. Cihaz alacaksın ama daha önce Muğla'da sorgulanmışsın bu kimlikte bir sahtelik var, senin eşkalin bize geldi deyince hırsız, yani dolandırıcı dükkanın içinde koşturmaya başladı. Bizde arkasından koştuk, ama izini kaybettirdi. Arkasından kovaladık ama yakalamadık. Polise şikayetimizi bildirdik, zaten şuan diğer bayiilere de dikkatli olunması için bunun eşkali geçildi" dedi.
Bir hafta içinde 4 kişinin bu şekilde telefon aldığını ve 8 bin TL'lik bir zararlarının olduğunu iddia eden Kara, "Dolandırıcılar, sahte kimlikle cihazı aldıktan sonra aradan belli bir müddet geçince tekrar gerçek kimliğiyle gelip ben böyle bir cihaz almadım diyorlar. Bu cihazları farklı illerde makete dönüştürüp, parasını alıp, kullanıyorlar" şeklinde konuştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Medeni Topaloğlu / İHA)

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