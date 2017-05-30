Dokuz Eylül Üniversitesine FETÖ operasyonu: 27 gözaltı
İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) yönelik FETÖ-PDY soruşturması kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.
İzmir'de, Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) yönelik FETÖ-PDY soruşturması kapsamında 27 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesine (DEÜ) operasyon düzenlendi. Polisler, şuana kadar hakkında yakalama kararı bulunan 38 zanlıdan 27'sini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında, meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 7 profesör ile 5 doçent de bulunduğu ifade edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İzmir Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.