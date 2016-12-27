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Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kurucularından Mete Alpbaz Aydın'da toprağa verildi
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Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kurucularından Mete Alpbaz Aydın'da toprağa verildi

Karacasu eski belediye başkanlarından Salih Alpbaz'ın oğlu, İzmir Tıp Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi kurucularından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesörü Mete Alpbaz memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.

Karacasu eski belediye başkanlarından Salih Alpbaz'ın oğlu, İzmir Tıp Fakültesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi kurucularından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesörü Mete Alpbaz memleketi Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verildi.

Önceki gün sabah saatlerinde solunum yetmezliği nedeniyle fenalaşan 82 yaşındaki Alpbaz, hayatını kaybetmişti. Profesör Alpbaz için ilk tören yıllarca görev yaptığı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlendi. Buradaki törenin ardından Alpbaz'ın naaşı memleketine getirildi. Tarihi Karacasu Çarşı Caminde düzenlenen cenaze törenine Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, aile üyeleri, merhumun Dokuz Eylül Üniversitesinde asistanlığını yapan isimler ve hemşehrileri katıldı. Törenin ardından merhum, Yaren Dede mezarlığında toprağa verildi.

1988'DE PROFESÖR UNVANI ALDI

1948-1951 yıllarında Karacasu Belediye Başkanlığı yapan Salih Alpbaz ve Pakize Alpbaz çiftinin ilk çocuğu olarak 23 Nisan 1934 yılında dünyaya gelen Salih Mete Alpbaz, üniversite eğitimine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde başladı. 1978 yılında kurucuları arasında yer aldığı İzmir Tıp Fakültesinde doktor olarak göreve başlayan Alpbaz, buradaki görevi sırasında doçent unvanını aldı. 1982 yılında yine kurucuları arasında bulunduğu Dokuz Eylül Üniversitesindeki görevine başlayan Alpbaz, 1988 yılında Profesör oldu. 1982 yılında başladığı Dokuz Eylül Üniversitesindeki görevinden 2001 yılında emekliye ayrıldı. 3 çocuk babası olan Alpbaz, emekliliğinin ardından İzmir Balçova'da eşi ile birlikte hayatını sürdürüyordu.
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