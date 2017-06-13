Doktora şiddete 16 ay hapis cezası

Bursa'da doktora şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişi 16 ay hapis cezası aldı.

Bursa'da doktora şiddet uyguladığı iddia edilen bir kişi 16 ay hapis cezası aldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Aralık ayında merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Aile Sağlık Merkezi'nde meydana gelen olayda M.G. (40), Dr. Gökhan Erdem'e ehliyet almak için raporun nasıl alınacağını sordu. Doktorun aile hekimine gitmesini söylemesi üzerine, M.G. özel bir hastaneye gidip raporu aldı. Bir hafta sonra tekrar sağlık ocağına gelen M.G., rapor almak için cebinden 100 lira para çıktığını iddia ederek doktoru darp etti.

Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesinde sanık M.G.'ye 'basit yaralama ve hakaret suçundan' 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Karar duruşmasında M.G., hakaretten dolayı 5 ay, yaralamadan dolayı da 11 ay hapis cezası aldı. Sanığın sabıkasız oluşu ve iyi hal sebebiyle ceza 5 yıl ertelendi.

Duruşmanın ardından adliye önünde Bursa Aile Hekimliği Derneği (BURSAHED) üyeleri açıklama yaptı. Konuyla alakalı konuşan BURSAHED İkinci Başkanı Dr. Mehtap Gürbüz Aslan, "Bugün arkadaşımızın davası görüldü. Şiddet cezasız kalmadı. Hakaretten dolayı 5 ay, 11 ay da fiziksel şiddetten dolayı ceza aldı. Kendisi mahkeme masraflarını ödeyecek. Bu kişinin daha önceden sabıkası olmadığı için ceza 5 yıl ertelendi. Cezalar veriliyor. Bizim derdimiz cezalar yetersiz" dedi.

Darp edilen Dr. Gökhan Erdem ise "Hakim bey neden ceza verdiğini anlattı. Ertelemek mecburiyetini anlattı. Kanunen ertelemek zorunda kaldığını söyledi. Adalete güveniyoruz. Olay günü vekaleten bir doktor arkadaşımın yerine bakıyordum. O sırada yanıma gelen bir kişi ehliyet raporu nasıl alacağını sordu. Bende kendi aile hekimliğine başvuracağını söyledim. Aynı kişi bir hafta sonra geldi ve benden 100 lira istedi. Şahıs o gün kendi aile hekimini beklemek yerine özele gidip, kısaca halletmiş. Ama bu 100 lira kendisine fazla gelmiş. Sonra aramızda olaylar meydana geldi" diye konuştu.

(Ahmet Faruk Çabuk /İHA)