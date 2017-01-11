11.01.2017 12:15 DOKAP başvuruları başladı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, Samsun'un da içinde bulunduğu '2017 Yılı DOKAP Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama Rehberi'nin yayımlandığını söyledi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Nail Kırmacı, Samsun'un da içinde bulunduğu "2017 Yılı DOKAP Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Proje Uygulama Rehberi"nin yayımlandığını söyledi.



Konu ile ilgili bir açıklama yapan Nail Kırmacı, Samsun'un da dahil olduğu Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) 2017 dilimi kapsamında yapılacak desteklerin konuları, hibe oranları, başvuru şart ve tarihleri ile istenecek belgeler hakkında şu bilgileri verdi:



Destekleme konuları ve hibe oranları



"DOKAP kapsamındaki illerde mevcut damızlık sığır ve damızlık koyun- keçi işletmelerinin yeni ahır/ağıl yapımı inşaat yatırımlarına yüzde 50 hibe desteği uygulanacaktır.



Ahır/ ağıl tadilat yatırımları ve damızlık erkek (boğa, koç, teke) materyal temini yatırımları için 2017 yılında başvuru alınmayacaktır."



Hibe programına kimler başvuru yapabilir



"Başvuru tarihinden en az bir yıl önce Bakanlığımız Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olan ve başvuru tarihinde ise en az 10 en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçiye sahip olan gerçek ve tüzel kişiler başvurabilir. Son başvuru tarihi 31 Mart 2017'dir. Başvurular İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüze yapılacaktır."



Başvuruda istenecek belgeler



"Hibe başvuru formları (Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/ İlçe Müdürlüğünden temin edilebilir), işletme tescil belgesi ve işletmedeki hayvanların listesi(Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/ İlçe Müdürlüğünden temin edilebilir), 2017 üretim sezonu ÇKS kaydı (Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/ İlçe Müdürlüğünden temin edilebilir), tapu kaydı(İl/ İlçe Tapu Müdürlüklerinden temin edilebilir), nüfus cüzdanı fotokopisi."

