28.12.2016 17:48 'Doğuştan Türk' 'Türk vatandaşı' oluyor

Anayasa değişiklik teklifinde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 'doğuştan Türk olma' şartının 'Türk vatandaşı' olarak değiştirilmesi için önerge verildi. Anayasa değişiklik teklifinde Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için 'doğuştan Türk olma' şartının 'Türk vatandaşı' olarak değiştirilmesi için önerge verildi.

AK Parti Ankara milletvekili Murat Alparslan, Adıyaman milletvekili İbrahim Halil Fırat ve İstanbul milletvekili Markar Eseyan imzasıyla Cumhurbaşkanı için 'doğuştan Türk vatandaşı' ifadesinin 'Türk vatandaşı' olarak değiştirilmesi için önerge verildi.



