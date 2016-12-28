28.12.2016 19:53 'Doğuştan Türk' 'Türk vatandaşı' oldu

Anayasa değişiklik teklifindeki 'Doğuştan Türk vatandaşı' ibaresi 'Türk vatandaşları' olarak değiştirildi. Anayasa değişiklik teklifindeki 'Doğuştan Türk vatandaşı' ibaresi 'Türk vatandaşları' olarak değiştirildi.

TBMM Anayasa Komisyonu çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ve İstanbul Milletvekili Markar Eseyan imzasıyla verilen 'Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekilli seçilme yeterliliğine sahip, doğuştan Türk vatandaşı olanlar arasından, doğrudan halk tarafından seçilir' cümlesindeki 'doğuştan Türk vatandaşı olanlar' ibaresinin 'Türk vatandaşlığı' şeklinde değiştirildi.

(Ahmet Umur Öztürk /İHA)

