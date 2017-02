Doğum gününü kutlayanlar için teşekkür videosu yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğum gününü kutlayanlara twitter hesabı üzerinden yayımladığı video ile teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi twitter hesabı üzerinden bir video yayımlayarak, 63. yaşını kutlayanlara teşekkür etti. Erdoğan konuşmasında, "Muhterem büyüklerim, değerli kardeşlerim; doğum günüm münasebetiyle yaptığınız dualar ve gönderdiğiniz mesajlar için teşekkür ediyorum. Her duanın, her mesajın bende özel bir yerinin olduğunu özellikle bilmenizi isterim. Allah hepinizden razı olsun.Mevlam hepimize sağlıklı, huzurlu ve millete adanmış bir ömür nasip etsin. Mevlam hepimize ömrümüzün her anını iyilik, güzellik ve doğruluk yolunda harcamayı nasip etsin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla" ifadelerini kullandı.