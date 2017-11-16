16.11.2017 15:02 Doğum gününde annesi babasını vurdu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, boşanmak isteyen kocasını öldüren kadının, küçük oğlunun doğum gününde cinayeti işlediği ortaya çıktı. Gözleri önünde babası annesi tarafından kurşun yağmuruna tutulan çocuk, doğum gününde hayatının en kötü sürprizini yaşadı. Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, boşanmak isteyen kocasını öldüren kadının, küçük oğlunun doğum gününde cinayeti işlediği ortaya çıktı. Gözleri önünde babası annesi tarafından kurşun yağmuruna tutulan çocuk, doğum gününde hayatının en kötü sürprizini yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, küçük oğlu F.G'nin yaş günü olduğu için ayrı yaşadığı kocası Erdoğan G'nin evine gelen 2 çocuk annesi Birgül G, tartışma çıkınca sinir krizi geçirdi. Öfkeli kadın çantasından çıkarttığı tabanca ile kocasına 5 el ateş etti. Ağır yaralanan talihsiz koca hastanede hayatını kaybetti.



EN ACI DOĞUM GÜNÜ

Bir süredir ailevî meseleler yaşadıkları için annesi ve babası ayrı olan 9 yaşındaki F.G, doğum gününde en acı sürprizi yaşadı. F.G, doğum gününde annesinin babasını öldürmesine şahit oldu. Mahalle sakinleri, küçük çocuğun feryatlar içinde yalınayak sokağa çıktığını, annesi ile birlikte evden uzaklaşmak isterken polisin geldiğini söyledi. Birgül G. gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

(Musa Öztürk/İHA)

