10.02.2017 14:13 Doğu ve Güneydoğu'dan 'referandum' değerlendirmesi

Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların çoğunluğu, anayasanın değiştirilmesi amaçlanan, 18 maddesinin oylanacağı referandumda 'evet' oyu vereceklerini açıkladı. Doğu ve Güneydoğulu vatandaşların çoğunluğu, anayasanın değiştirilmesi amaçlanan, 18 maddesinin oylanacağı referandumda "evet" oyu vereceklerini açıkladı.

İhlas Haber Ajansı , anayasanın değiştirilmesi planlanan, 18 maddesinin oylanacağı referanduma ilişkin sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Bingöl, Elazığ ve Tunceli'de kameralara konuşan vatandaşların çoğunluğu "evet" oyu vereceklerini belirtti.

Diyarbakır'dan Ömer Güldal, "Referandum sürecinin iyi gitmesini bekliyorum. Oy kullanacağım ve ben de ülkemiz için 'evet' diyeceğim" derken, soyadını vermek istemeyen Celal isimli vatandaş ise "Hayır diyeceğim referandumda. Çünkü bu halka fayda getirmeyecektir. Bu nedenle ben referandumda oyumu 'hayır' olarak kullanacağım" diye konuştu.

Naci Zafer, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasalar neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. 'Evet' oyu kullanacağım. Ülkenin güçlü durması için Erdoğan'a tam destek veriyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Kimse Türkiye Cumhuriyetinin karşısında duramaz. Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozana Allah fırsat vermesin. Ben her konuda Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Onların sağladığı kolaylığı kimse bize vermedi. Biz bu hükümetten razıyız. Allah ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasın" dedi.

Mehdi Güneri, "Yeni anayasayı istiyoruz. Memleketimizin huzuru, güveni için, dinimiz diyanetimiz için istiyoruz" dedi.



"TÜRKİYE'NİN DAHA DA GÜÇLENMESİ İÇİN..."

Mardin'de Emine Mugan, "Öz Mardinliyim, Mardin'in Araplarındanım. Türkiye'nin daha da güçlenmesi için 'evet' diyorum. Gençlerin geleceği için 'evet' diyorum. Başımdan geçen bir olayı size anlatmak istiyorum, sadece ehliyet çıkarmak için sınava girmiştim ve türbanımı çıkarmak zorunda kalmıştım. Yani türban için de 'evet' diyorum, Türkiye'nin geleceği için 'evet' diyorum" derken, Şükran Sonar, "Türkiye görüldüğü gibi bir referandum ile karşı karşıya. Bu referandumun biz gençler için iyi olacağını, önümüzün açılacağını düşünüyorum. Artık seçen geçler seçilme hakkına da sahip olacak. Bunun biz gençleriiçin güzel bir imkan olacağını düşünüyorum. Ülkemiz için hayırlı olacağını düşünüyorum. Çift başlılığının kaldırılması için de referanduma olumlu bakıyorum. Bu yüzden Türkiye için gençler için yani her şey için 'evet' diyorum. Allah sonumuzu hayırlı etsin inşallah" şeklinde konuştu.

Mehmet Beşir Parlakoğlu, "Ben daha müreffeh bir Türkiye için 'evet' demek istiyorum. Çünkü seçilme yaşı 18'e düşürülecek. Bilinçli bir vatandaş olarak herkesin 'evet' demesini istiyorum" dedi.

Siirt'te Zeki Eren, "1982 anayasası darbeci bir anayasadır. Şu an 2017 yılındayız. Yeni anayasayı ve Cumhurbaşkanımızı da her konuda destekliyoruz. İnşallah yeni anayasa ülkemize hayırlı ve uğurlu olur" dedi.

Burhan Yeyrek ise "1982 anayasası bildiğiniz gibi bir darbe anayasasıydı. Onun için 2017 referandumunu yönelik canı gönülden destekliyoruz. İslam alemi ve ülkemiz için elbette 'evet' diyeceğiz" dedi.



"BÖLGEDE YAŞANAN OLAYLARIN SON BULMASI İÇİN..."

Bingöl'de Ahmet Atan, "Önümüzdeki referandumda 'evet' diyeceğim. Bölge halkı olarak daha güçlü bir iktidar, daha güçlü bir hükümet tarafından yönetilmek istiyoruz. En azından geçmiş dönemlerde bizi idare eden bu askeri vesayetten kurtulmuş oluruz. Bölgede yaşanan olayların son bulması için 'evet' dememiz gerekiyor" dişe konuştu.

Ahmet Yener, "Türkiye'nin geleceği için 'evet' dememiz gerekiyor. Vatanın birleşmesi ve kardeşçe yaşaması bizim için çok önemlidir. Vatan olmazsa bizler olmayız. Benim izlenimim ve tahminlerime göre Genç ilçesinde yaşayan herkes referandumda 'evet' diyecektir" derken, Feyzi Hocaoğlu, "Memleket ve ülkemiz için hangisi hayırlısı ise Allah onu nasip etsin. Ben 'evet' diyorum. İnşallah barış ve huzur ortamı geri gelir biz bunu istiyoruz" şeklinde konuştu.

Aziz Davran ise "AK Parti bizim için çok önemli bir partidir. Recep Tayyip Erdoğan da çok hoşuma giden bir insandır. Cumhurbaşkanımız neredeyse biz de oradayız, o yüzden 'evet' diyoruz" dedi,

Aziz Sanır, "'Evet' diyoruz çünkü Recep Tayyip Erdoğan ülkesini çok seviyor ve düşünüyor. Biz onun için 'evet' diyoruz ve onu çok seviyoruz" dedi.

Batman'dan Abdulsamet Yıldırım "Ben 'evet' diyorum. Güçlü bir Türkiye için bir daha darbe yaşanmaması için 'evet' diyorum", Alaattin Çelik, "Türkiye için her şey daha güzel olacak ve elhamdülillah böyle devam edecek. İnşallah 'evet' hayırlı olacak", Ferman Kaplan "Evet diyorum, Müslümanlık için evet diyorum", Metin Ağım "Ülkemizin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için 'evet' diyorum. Ve herkesi 'evet' demeye davet ediyorum. Bu ülkenin 15 yıl içerisinde nereden nereye geldiğini herkes görüyor. Onun için biz 'evet' diyoruz", Mehmetcan Şahin "PKK ve CHP'ye mi oy vereceğiz. Tabii ki Ak Partiye vereceğiz oyumuzu. Türkiye için, Cumhurbaşkanı için 'evet' diyeceğiz", Nevzat Çelik, "Bayrağımız için, vatanımız için ve çocuklarımız için 'evet' diyorum. Türkiye güçleniyor. Cumhurbaşkanımıza güveniyorum onun içinde 'evet' diyorum" dediler.



GEÇMİŞTE PARLAMENTER SİSTEM TIKANDIĞI İÇİN..."

Tunceli'den Furkan Çelikel, "Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Yapılacak olan anayasa değişiklik referandumunda 'evet' demeyi düşünüyorum. Kanımızı emen vampirlerin bundan sonra bizim üzerimizde tahakküm kuramaması için, bu milleti yönetenlerin yine bu milletin içinden çıkacak Anadolu çocuklarının olması için anayasa referandumunda 'evet' diyeceğiz" derken, Yaşar Özen, "Geçmişteki parlamenter sistem tıkandığı için, yıllardır sorunlarla uğraştığımız için yeni bir sisteme geçiyoruz. Konuyla ilgili şu anda detaylı konuşacak değiliz. Meclisin yetkileri, cumhurbaşkanının yetkileri, bunlarla ilgili çoğu ülkede başkanlık sisteminin getirmiş olduğu yenilikler nedeniyle ülkemizde de bunu görmek istiyoruz. Yani Türkiye denildiği gibi öyle ne diktatörlüğe girer ne de herhangi bir tıkanma olur. O yüzden biz 'evet' diyoruz. Parlamenter sistemi yenilemek istiyoruz. Aslında ikisi de aynı ama bunu daha yenilikçi gördüğümüz için memleketimiz için daha iyi olacağını düşündüğümüz için 'evet' diyoruz" diye konuştu. Yusuf Kenan Bitkin "Mevzunun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bize tam anlatılmadığı için emin değiliz. 'Evet' mi hayırlı olur, 'hayır' mı hayırlı olur diye anlatılsa iyi olur. Ama inşallah iyi olacaktır. Devlet büyüklerimizi gönülden destekliyoruz. Bize inşallah iyi şeyler vereceklerdir", Yunus Gökhan Demir "Referandumda 'evet' demeyi düşünüyorum. Milletimizin, vatanımızın, ülkemizin bekası ve iyi bir gelişme için 'evet' demeyi düşünüyorum", Uğur Demir "Referandumda 'evet' diyorum. 80'li yılların darbe anayasasından sonra bir değişimin olmasının daha iyi olacağını düşünüyorum", Müjdat Alparslan Göçer "Ülkemizin üzerinde oynanan oyunları fark ettiğimizden dolayı, ülkemizin birliği ve beraberliği için anayasa değişikliğine ve başkanlık sistemine 'evet' diyorum", Kazım Balcı "Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, halkımıza, milletimize daha faydalı olmaları için 'evet' diyorum", Ali Haydar Polat "Ülkemiz tehditler altındadır. Onun için Cumhurbaşkanımızla ve Başbakanımızla birlikteyiz. O yüzden 'evet' diyoruz" dediler.

Elazığ'da Siyahmet Artık, "Evet diyorum. Gayemiz ülke iyiye gitsin kötüye gitmesin. Bazıları bunu kabul etmiyor. Dış devletlere göre 'evet' diyoruz" derken, Mehmet Şahinoğlu "Referanduma mutlaka 'evet' diyeceğiz. Memleketimizin geleceği için diyeceğim. Ülkemiz koalisyon zamanında çok sıkıntı çekmiştir. Bundan dolayı 'evet' diyeceğiz" şeklinde konuştu. Hasan Göktürk, "Yeni anayasamıza 'evet' diyoruz. Çünkü iyi bir Cumhurbaşkanımız var ve beğeniyoruz. İdamın gelmesini istiyoruz. Bu idama bire çare bulmaları lazım. Olmadığı taktirde Türkiye'de huzur olmaz" dedi.



"CUMHURBAŞKANIMIZ GİBİ BİR ZAT DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK"

Şırnak'ta Telli Güngör, "Bu evet-hayır oylamasında hepimiz birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Allah'ın izni ile kazanacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız gibi bir zat dünyanın hiçbir yerinde yok. Gelmemiş ve gelmeyecek de. Allah yar ve yardımcı olsun. Hazırız, her zaman emrindeyiz Sayın Cumhurbaşkanımızın. Onun çizgisinden hiç çıkmamışız, çıkmayacağız. Keşke Kılıçdaroğlu da destek verseydi. O da Atatürk'ün partisi diye geçiniyor palavra. Kimse inanmıyor. Atatürk ile bir alakası yok. Atatürk hiçbir zaman terör örgütü ile anlaşmamış. İnşallah kazanacağız" dedi.

Tayan aşireti lideri Kamil Atak da, "Referandum ile ilgili biz var gücümüz ile Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Türkiye'nin çıkarının yanındayız. Doğu ve Güneydoğu'da ne kadar hasar ve zarar varsa eziyetini biz çekiyoruz. Nereye yolcuyuz biz. Biz 'yeter' diyoruz. Bir çapulcunun ağzına bakmak veya tehdit altına alınmak aşiret kuralına uymaz. Bir teröristin emrine uymak bize yakışmaz. 'Evet' diyeceğiz ve çalışacağız" diye konuştu.

(Aydın Yorat - Aysel Ertunç - Mehmet Niyazi Deniz - Mehmet Pişkin - Neriman Çelebi - Sayım Özmen - Sezai Akın - Sinan Atan - Kamil Cankılıç - Melih Yiğit/İHA)