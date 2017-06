'Doğu ve Güneydoğu'da spor organizasyonları yapacağız'

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Doğu ve Güneydoğu illerinde de spor organizasyonları yapacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Doğu ve Güneydoğu illerinde de spor organizasyonları yapacaklarını söyledi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı ve Samsun İnsani Yarım Hareketi, AK Parti Genel Merkezi tarafından 81 ilde organize edilen dul ve yetimler iftarını Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Kültür ve Sanat Merkezi'nde verdi. Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay'ın da katıldığı iftar programında, Bakan Kılıç önemli açıklamalarda bulundu.



"MİLLİ TAKIMDA BAYRAĞIMIZIN ALTINDA BİRLEŞELİM"

Milli takıma son zamanda yaşanan gelişmeler hakkında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "İnşallah iyi bir sonuçla ülkemize dönecekler. Şu an birliğin ve beraberliğin olması gereken dönemdeyiz. Herkes kendi şahsi anlamdaki konuları ile değil, birliğimiz ve beraberliğimiz için bayrağımızın altında birleştiğimiz noktalarda, özellikle yarınki maçta milli takımı destekler. İnşallah milli takımımızın yarınki maçta iyi bir sonuç alıp ülkemize dönmesini temelli ediyoruz. Biz oyuncularımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde yurda dönerler" dedi.



"SÜPER KUPA FİNALİ'NİN SAMSUN'DA OYNANMASINDA FİZİKİ BİR ENGEL YOK"

Beşiktaş ve Konyaspor arasında oynanacak Süper Kupa Finali'nin Samsun'da yapılabileceği konusu hakkında konuşan Bakan Akif Çağatay Kılıç, "Süper Kupa maçlarının nerede oynanacağına karar veren Türkiye Futbol Federasyonu. Ancak Samsun'dan bu yönde bir talebin olması durumunda bunu TFF'ye iletiriz. Biliyorsunuz bu Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım ile Süper Lig'de şampiyon takım arasında oynanan bir maç. Bunun tabii ki Samsun'dan talep gelmesi durumunda federasyona iletir ve takibini yaparız. Zannedersem fiziki olarak bunun önünde bir engel yok. Ama federasyonu böyle bir karar verirse Samsun'da en iyi şekilde ev sahipliğini yapacaktır" diye konuştu.



"GÜNEYDOĞU VE DOĞU'DA SPOR ORGANİZASYONLARI YAPILACAK"

Terörle mücadele yapılan Doğu ve Güneydoğu illerinde de organizasyonlar yapacaklarının altını Çizen Akif Çağatay Kılıç, "Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgemizde özellikle belli illerimizde yakın zamanda teröre karşı yaptığımız çok ciddi mücadelenin sonucu olarak, orada terör örgütünün vatandaşlarımız üzerindeki baskısı bitmiş vaziyette. Ama oradaki genç kardeşlerimizin, çocuklarımızın ve bütün vatandaşlarımızın spora çok yakın ilgisi var. Özellikle atletizmin birçok branşı ile ilgili çok ciddi bir ilgi var. Bireysel sporlara ilgi var. Takım sporlarında basketbol, futbol ve voleybola karşı ciddi bir ilgi var. Ama yeni yeni Türkiye'in gündemine giren farklı branşların da ciddi ilgi gördüğünü görüyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinde yapacağımız gençlik kamplarımız var. Geçen yıl 70 bin kardeşimiz kamplara katılmıştı, bu sene 70 bini aşmak hedefindeyiz. Bununla beraber Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgemizde çeşitli turnuvalar yapacağız. Bu turnuvalarla beraber çeşitli müsabakaların ve bireysel sporlardaki bir takım müsabakaların o bölgelerde yapılmasıyla ilgili olarak çalışmayı başlattık. Burada özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlarımızın pozitif ve olumlu bir gündemle gündelik hayatlarını sürdürmeleri için bu nokta sporun çok doğru ve çok iyi bir araç olduğunu düşündük" şeklinde konuştu.



"SPORCU KÖYÜ İLK KEZ SAMSUN'DA YAPILACAK"

Dünyanın en büyük 3. spor organizasyonu olan 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez Sporcu Köyü olacağını açıklayan Çağatay Kılıç, "Sporcu köyü için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun alt yapısının kullanacağına dikkati çeken Bakan Kılıç, "Samsunlu vatandaşlarımızdan olimpiyat maskotumuzun ismi ile alakalı kampanyaya destek olmalarını istiyoruz. İnternet üzerinden maskotumuzun ismi konusunda bir yarışma yaptık. Bu yarışmada maskotumuzun ismi belirlenecek. Ben kararı Samsunlu hemşerilerimize bırakmış durumdayım. Maskotumuzun ismi belli olduktan sonra Samsun sokaklarında ve ülkemizin farklı ve önemli yerlerinde maskotumuzu göreceğiz" ifadelerini kullandı.



"STADI DAHA ERKEN BİTİREBİLİRDİK, BU NOKTADA GERÇEKTEN ÇOK ÜZGÜNÜM"

Stadyum inşaatında müteahhidin kendilerinin hızına yetişemediğinden yakınan Kılıç, şunları söyledi:

"Stadyumu tabii ki amacımız daha erken açmaktı. Bu konuda maalesef bizim hızımıza yetişemeyen bir müteahhitte düştük. Ben bunu daha öncede dile getirdim. Çünkü 'marifet nasıl iltifata tabi' ise eksik yapılan konularda artık bazı şeylerin söylemenin zamanıdır. Çünkü biz sorumluluk taşıyoruz. Her gün ve her saat altında bu işi bitirmek için yoğun bir mesai harcayan bir ekip arkadaşlarım var. Artık sona geldik ama çok yordu bizi. Ben bu noktada gerçekten üzüntülüyüm, çünkü çok daha erken halledebileceğimiz bu işi geç bitirdik. Ama güzel bir sözümüz var. 'Geç olsun ama güç olmasın' tam olsun anlamında da Samsun stadyumu gerçekten sayılı stadyumlar arasındadır. Türkiye'deki en iyi zemine sahip."

İftarda bir teşekkür konuşması yapan AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel de, "Ramazan ayında sizlerle beraber olmayı alışkanlık haline getirdik. Sizinle beraber olmanın verdiği hazla beraber önümüzdeki Ramazan'a kadar büyük bir feyizle devam edeceğiz. Bundan sonra nice güzel Ramazan ve iftarlar da görüşmek üzere" dedi.

Programa ayrıca Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ahmet Demircan, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

(Erdi Demür - Şahin Binici / İHA)