Doğu Perinçek'ten Devlet Bahçeli'ye yanıt!

Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında söylediği sözler Doğu Perinçek'ten yanıt geldi. Bahçeli'nin "Eğer ülkenin bekası için Doğu Perinçek ve yanındakilerle sayın Erdoğan arasında bir tercih yapmak zorunda kalsam. Kesinlikle tercihim Erdoğan olurdu" demişti.

Çin'in başkenti Pekin'den bir görüntülü mesaj yayınlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek o sözlere şu yanıtı verdi;

-"Erdoğan'ı da tercih etseler Doğu Perinçek'i tercih etmiş olurlar çünkü sayın Erdoğan'ın başında bulunduğu AKP bir çok konuda Vatan Partisi'nin savunduğu çizgiye gelmiştir"

Perinçek, Bahçeli'ye şöyle seslendi: “Sövgüleri bırakalım, karşılıklı saygı çerçevesinde bu referandumu götürelim. Doğu Perinçek düşmanlığının arkasında Amerika Birleşik Devletleri var.”