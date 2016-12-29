29.12.2016 15:00 Doğu karla, Muğla yangınla mücadele ediyor

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2016 yılsonu değerlendirme toplantısı Orman Bölge Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı. Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığını dikkat çeken Bölge Müdürü Çelik, yeterli yağış alınmaması nedeniyle birçok bölgede ağaçlandırma çalışması yapamadıklarını, Türkiye'nin birçok bölgesinin ağır kış şartları ve kar ile mücadele ederken, Muğla'da orman yangınları ile mücadele ettiklerini açıkladı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2016 yılsonu değerlendirme toplantısı Orman Bölge Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya, Bölge Müdürü Mehmet Çelik, Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri katıldı. Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığını dikkat çeken Bölge Müdürü Çelik, yeterli yağış alınmaması nedeniyle birçok bölgede ağaçlandırma çalışması yapamadıklarını, Türkiye'nin birçok bölgesinin ağır kış şartları ve kar ile mücadele ederken, Muğla'da orman yangınları ile mücadele ettiklerini açıkladı.



Sorumluluk alanı Muğla ve Aydın illerinde Bölge Müdürlüğünün 2016 yılında tüm birimlerce yürütülen ormancılık faaliyetleri açısından belirlenen hedeflere ulaşıldığını açıklayan Çelik, "Kadastro çalışmalarımızdan üretim çalışmalarına, yol yapım çalışmalarımızdan Or-Köy çalışmalarımıza, ağaçlandırma çalışmalarımızdan yangınlarla mücadele çalışmalarımıza kadar belirlediğimiz hedefler çerçevesinde 2016 yılında faaliyetlerimizi gerçekleştirdik" dedi.



KADASTRO ÇALIŞMALARI



Sorumluluk alanı içerisinde yer alan Muğla ve Aydın illerinde devam eden kadastro çalışmaları hakkında bilgi veren Çelik, "Sorumluluk alanımızda kadastro çalışmalarının yüzde 97'si tamamlandı. 1 milyon 54 bin 208 hektar alan kadastrolu, 36 bin 193 hektar kadastrosuz alan var. Bunun yanında tescil durumunda da çalışmalarımız sürüyor. 506 bin 989 hektar alanın tescili yapılırken, 547 bin 219 hektar alanda tescil çalışmaları sürüyor" dedi.



2-B ÇALIŞMALARI



Muğla ve Aydın illerindeki 2/B çalışmaları hakkında da bilgi veren Çelik, "Muğla'da 2-B olarak tescillenen alan miktarı 22 bin 007 hektar. Henüz 2-B tescili yapılmamış alan miktarı da 7 bin 857 hektar. Aydın ilinde ise tescili yapılan 2-B alanı 5 bin 815 hektar, tescili yapılmayan alan miktarı ise Bin 259 hektar" dedi.



ARALIK AYINDA 22 ORMAN YANGINI ÇIKTI



Bölge Müdürü Mehmet Çelik, alınan tüm önlem ve tedbirlere rağmen orman yangınlarının Akdeniz çanağı ormanlarının adeta bir kaderi olduğunu dikkat çekerek, "Muğla Orman Bölge Müdürlüğümüzde son 10 yıl ortalamasına bakarsak yıllık ortalama yangın adedi 326'dır. Yine son 10 yıllık verilere göre yıllık yanan ormanlık alanı ortalamamız 832 hektar. 2016 yılı için 29 Aralık itibariyle çıkan orman yangını sayımız 367. Bu yangınlarda 474 hektar ormanlık alanımız yanmıştır. Bu yıl çok kurak bir kış mevsimi geçiriyoruz. Yanan alanlarımızın neredeyse yarısını yangın mevsimi diye adlandırdığımız Haziran-Ekim ayları dışında çıkan yangınlarda kaybettik. Yılın sonuna geldik ülke genelinde kara kışla mücadele edilirken, biz Muğla'da hala orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz. Bu yıl sadece Aralık ayında 22 orman yangını çıktı. Ben burada yaz aylarında 40-45 dereceye varan sıcaklarda ve şu dönemde çıkan yangınlar nedeniyle eksiye varan hava şartlarında alevlerle mücadele eden orman yangını işçilerimize ve teknik elemanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

