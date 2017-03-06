Doğu Karadeniz göç alıyor

Doğu Karadeniz'de yıllardır söylenegelen, 'Karadenizli Karadeniz'de doğar ama Karadeniz'de doymaz' sözünün geçerliliği son yıllarda tersine dönmeye başladı.

Doğu Karadeniz'de yıllardır söylenegelen, "Karadenizli Karadeniz'de doğar ama Karadeniz'de doymaz" sözünün geçerliliği son yıllarda tersine dönmeye başladı.

Ekonomik ve sosyal yönden Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden sonra en geri kalmış bölgeler arasında gösterilen ve hayli büyük sorunlar yaşayan Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son 10 yılda alınan göç, dışarıya verilen göç miktarını yakalamaya başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine göre TR 90 bölgesi olarak bilinen ve Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane illerini kapsayan Doğu Karadeniz Bölgesi nüfusu, 2007-2016 yılları arasında aldığı göçler ile cazibesini arttırmaya başladı.

İstatistiklere göre, 2007-2008 yıllarında 2.5 milyonluk nüfusa sahip olan Doğu Karadeniz Bölgesi, 89 bin 402 kişi göç alırken, 95 bin kişi bölgeden göç etti. 2008-2009 yıllarında ise bölge göç aldı. Bu dönemde 98 bin 282 kişinin göç ettiği bölgeden 96 bin 697 dış göç yaşandı. 2009-2010 döneminde ise iç göç 90 bin 395 olurken, dış göç 113 bin olarak gerçekleşti. 2010-2011 döneminde 85 bin 271 iç göç, 110 bin 220 dış göç yaşandı. 2011-2012 döneminde bölge göç aldı. Buna göre 105 bin 109 kişinin büyük şehirlerden geri dönüş yaptığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nden 86 bin 614 dış göç yaşandı. Net göç miktarı 18 bin 495 oldu.



GERİ DÖNÜŞ BAŞLADI

2012-2013 döneminde 105 bin 175 kişi memleketine geri dönerken, 114 bin 398 kişi ise dış göç gerçekleştirdi. 2013-2014 döneminde 113 bin 914 iç göç, 118 bin 470 dış göç, 2014-2015 döneminde 106 bin iç göç ve 121 bin dış göç yaşanan bölgede, 2015-2016 döneminde büyük bir göç hareketliliği yaşandı. Buna göre geçen yıl 137 bin 818 göç alan Doğu Karadeniz Bölgesi 98 bin göç verdi. Net göç miktarı ise +39 bin olarak gerçekleşti.

Bu sonuçlara göre, son 10 yılda 954 bin göç veren Doğu Karadeniz Bölgesi, 931 bin göç aldı. Net göç miktarının -22 bin 693 olduğu bölge, son dönemde gözle görülür miktarda göç almaya başladı.



BÖLGE İLLERİ GÖÇ ALIYOR

İllere göre göç miktarlarına bakıldığında, 779 bin 379 nüfusa sahip Trabzon, geçen yıl 28 bin 680 kişi göç alırken 26 bin 775 göç verdi. Trabzon'un net göç miktarı +3 bin 192 oldu.

Bölgenin ikinci büyük ili olan ve 2016 yılı sonunda nüfusu 750 bin 588'e yükselen Ordu, net 42 bin 995 kişi göç alırken verdiği göç miktarı 27 bin 229 oldu. Ordu'nun net göç miktarı +15 bin 766 olarak gerçekleşti.

444 bin 467 nüfusa sahip Giresun'da geçen yıl 35 bin 376 kişi memleketine geri dönüş yaparken 20 bin 284 kişi göç etti. 331 bin 48 nüfusa sahip Rize, 2016 yılında 15 bin göç alırken 15 bin 604 göç verdi. 172 bin 34 nüfusa sahip olan Gümüşhane 26 bin 681 göç alırken, 18 bin 343 dış göç, 168 bin 68 nüfusa sahip Artvin ise 8 bin 240 göç alırken 9 bin 283 göç verdi.

(Metin Akyürek /İHA)