13.11.2017 10:28 Doğu'da havalar soğudu

Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu ve zaman zaman puslu olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilen bölgede rüzgar, güney ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Son günlerde özellikle gece saatlerinde sıcaklıklarda düşüş yaşanan bölgede, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 4, Kars'ta 7, Ardahan'da 6 derece ölçüldü.

(Işık Çapanoğlu / İHA)

