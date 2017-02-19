Doğu buz tuttu !

Doğu Anadolu Bölgesinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32,1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 3,3 dereceyle Erzincan'da ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesinde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 32,1 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 3,3 dereceyle Erzincan'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Bölgede gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere; Ardahan'ın Göle ilçesinde 32, 1, Kars merkez de 30, 8, Erzurum'un Horasan ilçesinde 29, 8, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 28, 1, Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 23, 5 ve Iğdır'ın Aralık ilçesinde 21 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde en yüksek sıcaklık değeri ise Erzincan'da 3,3 olarak ölçüldü.

Öte yandan bölgede bir süredir etkili soğuk hava nedeniyle sıcaklığın özellikle gece saatlerinde sıfırın altında 23 dereceye düştüğü Erzincan'ın Çatalarmut köyündeki Devlet Su İşlerine ait Göyne Sulama Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı. Barajın donması, bölgedeki vatandaşların da ilgisini çekti.

