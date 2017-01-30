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Doğu Akdeniz için don ve fırtına uyarısı
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Doğu Akdeniz için don ve fırtına uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bu hafta Doğu Akdeniz'de kıyı kesimlerde orta kuvvette zirai don, fırtına ve denizde kuvvetli fırtına beklendiği uyarısı yaparak, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bu hafta Doğu Akdeniz'de kıyı kesimlerde orta kuvvette zirai don, fırtına ve denizde kuvvetli fırtına beklendiği uyarısı yaparak, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son meteorolojik analiz ve tahminlere göre, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Adana ve Mersin kıyı kesimlerinde 3 Şubat 2017 Perşembe sabahına kadar hafif ve yer yer orta kuvvette zirai don riskinin devam ettiği bildirildi. Hava sıcaklığının zaman zaman -4 dereceye kadar düşeceği bildirilen açıklamada, özellikle çiftçilerin zirai don olayına karşı önlem almaları istendi.
Öte yandan, Doğu Akdeniz, çarşamba gece yarısına kadar da fırtınanın etkisi altına girecek. Meteoroloji yetkilileri, 31 Ocak Salı günü öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatteki hızı 60 kilometreye kadar çıkacak kuvvetli rüzgar, yer yer 75 kilometre hıza ulaşacak fırtına şeklinde eseceğini belirttiler. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 1 Şubat 2017 Çarşamba gece saatlerine kadar etkisini devam ettirmesinin tahmin edildiğini ifade eden yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundular.

DENİZDE DE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR
Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, batısında kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, saatteki hızı 75 kilometreye kadar ulaşacak fırtına, yer yer 90 kilometre hıza ulaşarak 9 kuvvetin kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 1 Şubat 2017 Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.


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