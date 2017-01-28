'Doğruya doğru yanlışa yanlış anlayışı içindeyiz'

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, siyasette açık yüreklilikle doğruya doğru, yanlışa yanlış deme anlayışı içerisinde olduklarını ifade ederek, 'İcraatların kimden geldiğine bakmaksızın, her zaman milletimizin vicdan hizasında ve akıl hizasında durmaya gayret gösterdik' dedi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, siyasette açık yüreklilikle doğruya doğru, yanlışa yanlış deme anlayışı içerisinde olduklarını ifade ederek, "İcraatların kimden geldiğine bakmaksızın, her zaman milletimizin vicdan hizasında ve akıl hizasında durmaya gayret gösterdik" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığının bir düğün salonunda yapılan olağan kongresine katıldı. Gerçekleştirilen kongreye Başkan Uysal'ın yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Kongrenin açılışında konuşan Başkan Uysal, siyasette açık yüreklilikle doğruya doğru, yanlışa yanlış deme anlayışı içerisinde olduklarını kaydederek, "İcraatların kimden geldiğine bakmaksızın, her zaman milletimizin vicdan hizasında ve akıl hizasında durmaya gayret gösterdik. Türkiye'nin terörle mücadelesinde iktidara desteğimizi daha önceki dönemlerde beyan etmiştik. 15 Temmuz gibi pek çok ara dönem, darbe dönemleri, askeri dönemler ve müdahalelerin arkasından unuttuğumuzu zannettiğimiz kara günlerimize, aylarımıza bir başkası eklenmesin diye mücadele verdiğimiz bir noktada, 'devleti ele geçireceğiz' diye yola çıkanların da yardımıyla bir sabah kalktık ki Türkiye yeniden darbe teşebbüsü ile karşı karşıya kalmış. İşte o anda da çıktık 'bugün Türkiye'nin demokrasisini sahiplenmek, hukuk rejimini sahiplenmek birinci önceliğimiz' dedik. İktidara destek beyanlarımızı açıkladık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından tek liste halinde yapılan kongrede mevcut İl Başkanı Gürcan Şensoy tekrardan başkanlığa seçildi.

(Hayati Kanat/İHA)