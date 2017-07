Doğru tercih için 81 ile 9 bin 918 tercih komisyonu

Milli Eğitim Bakanlığınca, üniversite ile ortaöğretim kurumlarına yerleştirme başvurusu yapacak öğrenciler için oluşturulan 9 bin 918 komisyonda, tercih danışmanlığı konusunda donanımlı 29 bin 854 öğretmen ve idareci, 81 ilde öğrenci ve velilere hizmet verecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca, üniversite ile ortaöğretim kurumlarına yerleştirme başvurusu yapacak öğrenciler için oluşturulan 9 bin 918 komisyonda, tercih danışmanlığı konusunda donanımlı 29 bin 854 öğretmen ve idareci, 81 ilde öğrenci ve velilere hizmet verecek.

2016-2017 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla 8. ve 12. sınıfı tamamlayan öğrenciler için sınavlar sonrası tercih süreci başladı. Öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme tercihleri 14-24 Temmuz, ÖSYS tercihleri ise 18-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Tercih danışmanlığı hizmeti, 2014-2015 eğitim-öğretim yılı sonu itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca ülke genelinde yürütülüyor. Bu kapsamda, öğrencilerin geleceğe güvenle bakabilmek adına doğru kararlar alabilmeleri ve doğru sonuçlara varabilmeleri için ülke genelinde 81 ilde öğrenci ve velilerimizin kolaylıkla ulaşabileceği yerlerde 9 bin 918 tercih danışmanlığı komisyonları oluşturuldu. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, okullarda, alışveriş merkezlerinde, şehir meydanlarında, rehberlik-araştırma merkezlerinde ve erişimin kolay olduğu yerlerde oluşturulan komisyonlarda tercih danışmanlığı konusunda donanımlı 29 bin 854 öğretmen ve idareci 81 ilde öğrenci ve velilere hizmet verecek. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıldan itibaren yaygınlaştırılması planlanan gezici komisyonlar aracılığıyla da mümkün olan her yere ulaşılması hedefleniyor.

Öğrenci ve veliler, tercih komisyon yerlerini mezun oldukları okullardan, rehberlik ve araştırma merkezlerinden veya il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden öğrenebilecek.



"KOMİSYONLARDA HİZMET VERECEK ÖĞRETMENLERİNİZİN BİRİKİMİNDEN FAYDALANMAK SİZİ DAHA DOĞRU SONUÇLARA ULAŞTIRACAKTIR"

Öğrencilerin daha doğru tercih yapabilmeleri için 9 bin 918 tercih danışmanlığı komisyonu kurduklarını dile getiren Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör bir mesaj yayımladı. Güngör, tercih danışmanlığına ilişkin öğrencilere seslendiği mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Öğrencilerimizin bir kısmı 8; bir kısmı ise 12 yıl süren eğitim yaşamlarının sonundaki sınavlarını geride bırakarak kendileri için önemli olan başka bir aşamaya geldiler. Geride bırakılan eğitim yaşamı ve girilen sınavların öğrencilerimizin hayatlarına istedikleri şekilde yansımasını, bundan sonraki aşama olan tercih döneminin öğrenci ve velilerimiz için verimli bir şekilde değerlendirilmesini temenni ederim. Sevgili öğrenciler; yoğun bir şekilde emek vererek tamamladığınız eğitiminiz ve hazırlandığınız sınavların ardından eğitim yaşamı ve sınavlar kadar önemli başka bir süreç olan tercih dönemine gelmiş bulunmaktasınız. Bu döneme kadar sarf ettiğiniz emeğin karşılığını almanız için ilk adım, size uygun olan bir üst öğrenim kurumuna yerleşmeniz olacaktır. Bu noktada, geleceğe güvenle bakabilmek adına doğru kararlar alabilmeniz ve doğru sonuçlara varabilmeniz için sizlere hizmet vermek üzere ülke genelinde 81 ilde sizlerin rahatlıkla ulaşabileceği yerlerde oluşturduğumuz tercih danışmanlığı komisyonlarından mutlaka yararlanmalısınız. Geleceğinize yön vermeniz açısından amaçlarınız doğrultusunda hareket etmeniz, sizi hayatta mutlu kılacak en önemli etkenlerden biridir. Bu sebeple, liseye ve üniversiteye adım atmaya hazırlandığınız bu süreçte komisyonlarda hizmet verecek öğretmenlerinizin birikiminden faydalanmak sizi daha doğru sonuçlara ulaştıracaktır. Amaçlarınızın uygunluğu noktasında öğretmenlerinizin birikiminin yanı sıra ailelerinizin tecrübelerinden yararlanmanız da büyük önem taşımaktadır. İşte bunun içindir ki, tercih komisyonlarına başvururken ailelerinizle birlikte olmanız sizin ve ailenizin en uygun tercih sonuçlarına ulaşmanızı sağlayacaktır."



"ÖĞRENCİLERİMİZE YENİ UFUKLAR AÇABİLMEK ADINA YOL GÖSTERDİKLERİ BİR TERCİH DÖNEMİ DİLERİM"

Velileri de hitap eden Genel Müdür Güngör, "Geçmiş yıllarda büyük ölçüde dershaneler tarafından kontrolsüz biçimde yürütülen tercih danışmanlığı hizmeti, dershanelerin kapatılması ile birlikte 2014-2015 eğitim-öğretim yılı sonundan itibaren Bakanlığımızca ülke genelinde yürütülmeye başlanmıştır. Okullarda, alışveriş merkezlerinde, şehir meydanlarında, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde ve erişimin kolay olduğu yerlerde oluşturduğumuz 9 bin 918 komisyonda tercih danışmanlığı konusunda donanımlı 29 bin 854 öğretmen ve idarecimiz ile birlikte bu yıl da 81 ilde sizlere ve öğrencilerimize hizmet vereceğiz. Ayrıca bu yıldan itibaren yaygınlaştırmayı planladığımız gezici komisyonlarımız aracılığıyla da mümkün olan her yere ulaşmayı planladık. Tercih döneminde komisyonlar her ne kadar öğrencilerimize hizmet verecek olsalar da, çocuklarınızın yanında komisyonlarda olmanız öğrencilerimiz ve sizin için önemli kazanımlar sağlayacaktır. Komisyonlarda öncelikli amaç öğrencilerimizin kendilerine uygun hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi olmakla birlikte, ailelerin sosyoekonomik koşullarının da göz ardı edilmemesi doğru yönlendirme açısından çok önemlidir. Bu durumda size düşen, çocuklarınızın kaliteli bir tercih danışmanlığı hizmeti alabilmesi için komisyonlara başvurmaları konusunda onları yönlendirerek yanlarında olmaktır. Öğrencilerimizin gelecekleri adına karar verme yetkinliklerini gösterdikleri, ailelerimizin bu süreçte çocuklarına destek oldukları, öğretmenlerimizin ise aile ve öğrencilerimize yeni ufuklar açabilmek adına yol gösterdikleri bir tercih dönemi dilerim" ifadelerini kullandı.

