Doğduğundan haberi olmadığı kızını ilk kez gördü

Açlık grevinde hastalandığı için hastaneye kaldırılan Filistinli tutuklu, hastane çıkışında doğduğunu bile bilmediği kızını ilk kez görmenin sevincini yaşadı.

Yedi aylık cezasını çektikten sonra İsrail hükumetinin dün akşam Raymond hapishanesinden serbest bıraktığı Adi Teysir Muhammed (26) bir sürprizle karşılaştı. İsrail hapishanelerindeki hayat şartlarının iyileştirilmesi için girdiği 41 gün süren açıklık grevi sebebiyle rahatsızlanınca hastaneye kaldırılan Filistinli tutuklu, hastane çıkışında yeni doğan kızını görünce ikinci bir sevinç yaşadı. Ambulansta 20 günlük kızını kucağına alan Filistinli babanın sevinci an be an görüntülendi.

Tağrit adlı kızının doğumundan haberi olmayan baba, kızını kucağına aldığı anlarda çifte mutluluk yaşadı.

(Muhammed Rabah / İHA)