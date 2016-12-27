27.12.2016 12:27 Doğanşehir'de genç çiftçilere destek

Doğanşehir ilçesinde 'Genç çiftçi projesi' kapsamında 14 aileye 48 büyükbaş ve 120 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Ayrıca proje kapsamında bahçecilik alanında ise 30 bin TL destek verildi. Doğanşehir ilçesinde 'Genç çiftçi projesi' kapsamında 14 aileye 48 büyükbaş ve 120 küçükbaş hayvan dağıtıldı. Ayrıca proje kapsamında bahçecilik alanında ise 30 bin TL destek verildi.



'Genç çiftçi projesi' kapsamında Doğanşehir ilçesinde destek almaya hak kazanan üreticilere hayvanları teslim edildi. Teslim törenine Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, ilçe Tarım Müdürü Şerif Çetintaş ve projeden yararlanan çiftçiler katıldı. Burada konuşan İlçe Kaymakamı Memiş İnan, 'Genç çiftçi projesi' kapsamında Doğanşehir'den 14 projenin kabul gördüğünü belirterek "Büyükbaş hayvan projesi kapsamında bu gün 48 adet büyükbaş hayvanı dağıtıyoruz. Bu projelerimizin en önemli olan tarafı bayanlara verilmesidir" diye konuştu.



Genç çiftçilere verilen 'Clavel' ırkının Türkiye şartlarına uygun olacağı ve belli bir süre karantinaya alındıktan sonra her türlü tahlil ve incelemelerinin sürekli yapılacağını söyledi.



Destekten yararlanan genç çiftçiler ise projenin çok verimli olduğunu belirterek "Allah devletimizden razı olsun. Destek olarak verilen hayvanlarımıza bakacağız ve bu sayede aile bütçesine de katkı sunacağız" diye konuştular.



Konuşmaların ardından proje kapsamında 48 adet 8 aylık dişi dana ile 120 adet küçükbaş hayvan çiftçilere teslim edildi.

