Doğan Holding Ankara temsilcisi tahliye edildi

Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan tutuklu yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapse çarptırılarak tahliye edildi.
Doğan Holding Ankara temsilcisi Barbaros Muratoğlu, "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan tutuklu yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapse çarptırılarak tahliye edildi.
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