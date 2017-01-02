Doğan Grubu'ndan flaş Ahmet Hakan kararı!

Kanal D haberin yeni ekran yüzü Ahmet Hakan oluyor. Mehmet Ali Birand sonrası reytinglerde aradığını bir türlü bulamayan Kanal D yönetimi, 2017 için Ahmet Hakan ile anlaştı.

Ahmet Hakan, Kanal 7'de bıraktığı haber ekranına Kanal D Haber ile yeniden dönüyor. Ahmet Hakan'ın Kanal D Haberi sunacağını Fatih Portakal twitter adresinden duyurdu. Portakal sosyal medya hesabından, Ahmet Hakan için "Hayırlı olsun. Umarım Haberdeki rekabet bugünün TR'inde gazetecilik mesleğinin onuru açısından katkı sağlar. Başarılar." yorumunu paylaştı.

AHMET HAKAN HABERİ DOĞRULADI

Fatih Portakal'ın bu paylaşımına teşekkür eden Ahmet Hakan, bu paylaşımıyla 2017'de Kanal D Haberi sunacağını da doğrulamış oldu. Bu arada Ahmet Hakan'ın Cüneyt Özdemir gibi CNN Türk'teki programını sunmaya devam edeceği belirtildi.