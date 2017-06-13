Doğalgaz şebekeleri CNG ve LNG ile beslenebilecek

Doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesinden uzak yerlere lokal şebekeler kurulup sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) dağıtılmasını düzenleyen karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesinden uzak yerlere lokal şebekeler kurulup sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) dağıtılmasını düzenleyen karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Enerji Piyasası Dağıtım Kurumunun Doğalgaz Dağıtım Şebekesinin LNG veya CNG ile Beslenmesine İlişkin Usul ve Esaslar'ı düzenleyen kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre Doğalgaz iletim ve dağıtım şebekesinden uzak yerlere lokal şebekeler kurulup sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) dağıtılacak. Arz yetersizliği hallerinde gaz dağıtım şebekeleri CNG veya LNG ile beslenebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) yaptığı düzenlemeye göre, doğal gaz dağıtım şirketlerinin görev alanlarında yer aldığı halde iletim ve/veya dağıtım şebekesine bağlı şebeke kurulamayan bölgelere bu enerji, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) veya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) formunda ulaştırılacak. Kurumun uygun bulması halinde söz konusu yerlere, doğal gaz dağıtım şirketlerince CNG veya LNG yöntemiyle beslenen lokal dağıtım şebekesi kurup dağıtım faaliyetinde bulunulabilecek.

